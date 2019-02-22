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17:25 22.02.2019

Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории - Дуда

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Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории - Дуда

Польша рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории и ожидает ответа по этому вопросу от Вашингтона, заявляет польский президент Анджей Дуда.

"Мы рассчитываем, что это присутствие увеличится, но будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине (Польша) в пятницу.

А.Дуда подчеркнул, что Польша согласна на присутствие американских войск на своей территории: "Мы ожидаем ответ от Америки, но пока не можем сказать, каким он будет".

Он также отметил, что в настоящее время на территории Польши прибывает 4,5 тыс. военных США.

Теги: #литполукрбриг #сша #военные #польша #дуда
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