В Киеве неизвестные избили догхантера Святогора

В Киеве неизвестные избили адвоката Алексея Святогора, подозреваемого в пропаганде жестокого отношения с животными.

Как сообщил в пятницу отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел накануне возле станции метро "Лукьяновская".

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на ул.Щусева избили мужчину. Врачи "скорой" госпитализировали пострадавшего", - сказано в сообщении.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска. Правоохранители опросили заявителя и свидетеля инцидента. "По их словам, нападавших было двое, они были в темной одежде", - проинформировали в полиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Полиция не называет имени избитого мужчины.

В то же время, как сообщает интернет-издание "Вильне слово", 21 февраля около 17:00 в центре Киева после заседания суда неизвестные напали на адвоката Алексея Святогора. Издание также опубликовало его фото после избиения.

По информации издания, инцидент произошел неподалеку от станции метро "Лукьяновская". "Неизвестные нанесли первый удар тяжелым предметом по голове, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке", - сказано в сообщении.

Медики оказали ему первую помощь, зашив рваные раны на голове. У А.Святогора диагностирован вдавленный перелом лобной кости слева, ему предстоит операция.

Кроме того, по информации издания, повреждено личное имущество А.Святогора – разбит рабочий ноутбук и разорвана одежда.

По информации СМИ, А.Святогор отстреливал собак, а также собирал в Интернете средства на яд для животных.

В августе 2018 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении этого киевлянина, подозреваемого в призывах к расправе над бездомными животными и жестоком обращении с ними. Уголовное производство расследовалось по ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).