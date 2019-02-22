Адвокаты Януковича подали апелляцию на приговор Оболонского суда по делу о госизмене

Адвокаты Виктора Януковича из объединения "Авер Лекс" подали апелляционную жалобу на обвинительный приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене, которым экс-президент Украины приговорен к 13 годам лишения свободы.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе адвокатского объединения, апелляция подала в Киевский апелляционный суд через Оболонский суд 22 февраля.

"С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда полностью незаконный и необоснованный, поскольку основан на сфальсифицированном деле. Однобокая позиция суда в оценке доказательств, многочисленные серьезнейшие нарушения норм уголовного законодательства – все это изложено на более чем 190 страницах нашей апелляционной жалобы", - отметил адвокат Виталий Сердюк.

Кроме того, он указал, что апелляция, ранее поданная адвокатом Центра бесплатной вторичной правовой помощи Юрием Рябоволом, является незаконной. "Виктор Янукович неоднократно официально высказывал свою позицию о том, что не нуждается в услугах какого-либо государственного адвоката, тем более, когда его действия координируются с представителями Генеральной прокуратуры Украины", - подчеркнул В.Сердюк.

По его словам, в отношении адвоката Ю.Рябовола уже поданы заявление о совершении им преступления по ст. 400-1 Уголовного кодекса Украины (представительство в суде без полномочий), а также жалобы в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Украины о привлечении его к дисциплинарной ответственности – лишении права заниматься адвокатской деятельностью.