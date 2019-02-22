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15:19 22.02.2019

Форум "Оккупированный Крым" пройдет не только в Киеве, но и в столицах Бельгии и США

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Форум "Оккупированный Крым" пройдет не только в Киеве, но и в столицах Бельгии и США

V Международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который стартует 26-27 февраля в Киеве, продолжит свою работу в марте в Брюсселе и Вашингтоне, сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"Мероприятия этого форума продолжатся 5 марта в Европарламенте в Брюсселе и в Вашингтоне (США)", - сказала Э.Джапарова на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По ее словам, согласно предварительной договоренности в Вашингтоне форум состоится 19 марта.

"Мы ожидаем высокое представительство. В настоящее время отрабатывается участие в этом мероприятии государственного секретаря Помпео (госсекретарь США Майк Помпео – ИФ)", - отметила Э.Джапарова.

Ранее она сообщила, что президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер примут участие в работе международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" 26-27 февраля в Киеве.

Теги: #крым #мининформполитики #форум
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