ЕСПЧ решил дополнительно не указывать РФ на необходимость оказания медпомощи пленным украинским морякам - Лищина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил дополнительно не указывать России о необходимости предоставления раненым пленным украинским морякам медицинской помощи, в том числе в медицинских спецучреждениях, что российские власти должны сделать на основании решения суда от 4 декабря 2018 года, заявили в Министерстве юстиции Украины.

Так заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в соцсети Фейсбук опроверг заявление Минюста РФ о якобы отказе ЕСПЧ удовлетворить "запрос украинской власти о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018".

"Во-первых, в ЕСПЧ нет дела по "задержанию кораблей". Права есть у моряков, которые были незаконно захвачены в плен российскими властями, и о нарушении которых Минюст Украины подал в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против РФ. Во-вторых, 4 декабря 2018 года суд по заявлению Минюста Украины вынес решение о применении мер предварительного характера по Правилу 39 Регламента суда (ЕСПЧ - ИФ), которым суд обязал правительство РФ "обеспечить надлежащее медицинское лечение тем заключенным украинским военно-морским служащим, кто нуждается в этом, в том числе тем, кто был ранен", - указал И.Лищина.

Он напомнил, что 15 февраля Минюст Украины обратился в ЕСПЧ с дополнительной заявлением по Правилу 39.

"Мы предоставили суду дополнительную информацию по медицинскому состоянию трех раненых моряков (в частности, документы, полученные от Минздрава) и обращали внимание суда на то, что их перевод в Лефортово ставит под сомнение возможность оказания им медицинской помощи в этом учреждении. Правительство Украины просило суд дать инструкции правительству РФ перевести моряков в специализированные медицинские учреждения для дальнейшего лечения", - пояснил уполномоченный по делам ЕСПЧ.

В ответ на это Европейский суд по правам человека отметил, что это ходатайство украинской стороны соответствует ходатайству Украины от 28 ноября 2019 года, и "охватывается указаниями относительно временных мер по Правилу 39, предоставленному Европейский судом 4 декабря 2018 года".

"Иными словами, суду не надо дополнительно указывать российским властям на необходимость предоставления раненым морякам соответствующей медицинской помощи, в том числе в специализированных медицинских учреждениях. Правительство РФ должно это сделать самостоятельно, на основании решения суда о введении мер по Правилу 39 от 4 декабря 2018 года", - пояснил И.Лищина.

Он подчеркнул, что правительство Украины продолжает контролировать медицинское состояние моряков и продолжит информировать ЕСПЧ о динамике ситуации, особенно учитывая то, что правительство РФ очевидно пренебрегает своим долгом о предоставлении суду соответствующей информации".

Ранее Минюст РФ заявил, что Европейский суд по правам человека уведомил их об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.