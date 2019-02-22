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13:24 22.02.2019

В Херсоне появилась улица Екатерины Гандзюк

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В Херсоне появилась улица Екатерины Гандзюк

Херсонский городской совет принял решение о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

Как сообщает пресс-служба Херсонского горсовета, соответствующее решение было принято на сессии в пятницу.

"За" проголосовали 38 депутатов", - говорится в сообщении.

На Лютеранской улице находятся Служба безопасности Украины и Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

Кроме того, отмечается, что решением горсовета также предусмотрено присвоение скверу на углу улиц Купеческой и Мостовой имени участника Революции достоинства и волонтера Дениса Лошкарева.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

Теги: #гандзюк #улица #херсон
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