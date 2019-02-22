Синоптики прогнозируют морозы в субботу в Украине, в воскресенье немного потеплеет

В Украине в субботу, 23 февраля, вследствие влияния холодного северного антициклона всю территорию страны охватят морозы, причем ночью они немного усилятся, сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков не ожидается, лишь ночью и утром в южной части и Карпатском регионе прогнозируется небольшой снег. На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, на высокогорье Карпат и севере Левобережья 12-17° мороза; днем 2-7° мороза.

В Киеве 23 февраля без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 февраля самая высокая температура днем была 11,3° в 2016 году, самая низкая ночью -21,7° в 1945 году.

В Украине в воскресенье, 24 февраля, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Карпатах 10-15° мороза; днем от 2° тепла до 3° мороза.

В Киеве 24 февраля без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.