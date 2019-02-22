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13:14 22.02.2019

Суд продлил досудебное расследование в деле об убийстве Гандзюк до 3 июля – Маси Найем

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Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк продлено до 3 июля 2019 года", - сообщил общественный активист, адвокат Маси Найем на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Правозащитник напомнил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в феврале этого года заверил, что назовет заказчиков убийства Е.Гандзюк до конца выборов. "Как он это хочет сделать при неоконченном досудебном расследовании – неизвестно", - добавил он.

Теги: #расследование #гандзюк #найем #суд
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