На Киевщине неизвестные сожгли автомобиль журналиста

В Киевской области минувшей ночью сгорел автомобиль журналиста, а также расположенная рядом другая машина.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, информация о возгорании Ford Fiesta поступила на спецлинию в пять утра от жителя села Ходосовка Киево-Святошинского района.

Прибывшие на место правоохранители изъяли вещественные доказательства и направят их на экспертизу.

Автомобиль заявителя, припаркованный на обочине, огонь уничтожил полностью. Кроме того, сгорел автомобиль, который находился рядом. Среди людей пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к поджогу, выясняют все обстоятельства произошедшего.

"Представитель масс-медиа связывает это преступление со своей профессиональной деятельностью. По его мнению, таким образом ему пытаются отомстить определенные лица. Сотрудники полиции проверяют полученную информацию. Рассматриваются также другие версии правонарушения", - подчеркнули в полиции Киевской области.

Журналист Василий Крутчак, чей автомобиль сгорел, на своей странице в Фейсбуке выложил видео с места происшествия.

По его словам, организацию поджога авто осуществил военный прокурор Виталий Опанасенко. При этом журналист утверждает, что ранее прокурор заявил, что побьет его или сожжет авто за продолжение написания сообщений в соцсетях об этом прокуроре и его родственниках.