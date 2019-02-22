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12:59 22.02.2019

САП подтвердила обыски у должностных лиц Полтавской области в рамках дела об организации схемы взяточничества

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САП подтвердила обыски у должностных лиц Полтавской области в рамках дела об организации схемы взяточничества

 Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердила проведение обысков у должностных лиц Полтавской области в рамках уголовного производства по организации схемы получения неправомерной выгоды.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по организации схемы получения неправомерной выгоды должностными лицами Полтавской области. В рамках указанного уголовного производства с целью установления обстоятельств, которые… подлежат доказыванию, детективами НАБУ проводится ряд согласованных прокурорами САП и санкционированных судом обысков", - сказано в сообщении САП на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Отмечается, что в настоящее время в уголовном производстве никому о подозрении не сообщалось. Досудебное расследование продолжается.

САП не сообщаете конкретных должностей и имен лиц, у которых проходили обыски.

Ранее в этот день местное интернет-издание "Коло" со ссылкой на собственные источники сообщило, что сотрудники НАБУ в пятницу проводят обыски в здании Полтавской областной государственной администрации (ОГА), в частности, в кабинете главы ОГА Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого.

Другое издание "Змист" отмечает, что обыски, вероятно, проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч.4. ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Теги: #полтавская_ога #сап #обыски
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