В ходе стрельб ЗРК успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей – Турчинов

В ходе боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлык" (Херсонская обл.) подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей", - цитирует слова А.Турчинова пресс-служба СНБО в пятницу.

Он добавил, что глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.

Также, по словам секретаря СНБО Украины, была повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество человек.

"По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов", - сказал Турчинов.

Он напомнил, что в оборонном бюджете на 2019 год запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала Украины, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья страны.