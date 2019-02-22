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12:26 22.02.2019

В ходе стрельб ЗРК успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей – Турчинов

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В ходе стрельб ЗРК успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей – Турчинов

 В ходе боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлык" (Херсонская обл.) подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей", - цитирует слова А.Турчинова пресс-служба СНБО в пятницу.

Он добавил, что глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.

Также, по словам секретаря СНБО Украины, была повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество человек.

"По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов", - сказал Турчинов.

Он напомнил, что в оборонном бюджете на 2019 год запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала Украины, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья страны.

Теги: #снбо #турчинов #зрк #стрельбы
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