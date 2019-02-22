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12:06 22.02.2019

ПриватБанк обещает 50 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать ограбивших банкомат в Харькове

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ПриватБанк обещает 50 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать ограбивших банкомат в Харькове

ПриватБанк обещает вознаграждение за любую информацию, которая поможет задержать неизвестных, взорвавших и ограбивших банкомат в Харькове минувшей ночью.

"ПриватБанк объявил о гарантированной выплате вознаграждения в сумме 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет задержать преступников, ограбивших 22 февраля банкомат в Харькове", - сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Передать информацию в банк можно любым удобным способом. Информатору гарантируют анонимность.

По информации службы безопасности ПриватБанка, неизвестные с помощью спецсредств взорвали банкомат этого финучреждения, который расположен в помещении госпиталя на улице Врубеля.

Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как подрывники скрылись. Сотрудники службы безопасности банка и полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают тех, кто подорвал и ограбил банкомат.

Как сообщалось, в ночь на пятницу в Харькове неизвестные подорвали два банкомата (один из них принадлежит ПриватБанку), забрали деньги и скрылись.

Теги: #ограбление #вознаграждение #приватбанк #харьков
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