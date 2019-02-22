Полиция проверяет сообщение о минировании ж/д вокзала Львова

Правоохранители в пятницу проверяют анонимное сообщение о намерении осуществить взрыв на Львовском железнодорожном вокзале.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, около 11.00 на оперативную линию 102 позвонил аноним и сообщил, что железнодорожный вокзал Львова хотят взорвать.

На место происшествия направлены эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб.

Правоохранители устанавливают личность анонима, позвонившего в полицию.