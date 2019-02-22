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12:04 22.02.2019

Полиция проверяет сообщение о минировании ж/д вокзала Львова

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Полиция проверяет сообщение о минировании ж/д вокзала Львова

Правоохранители в пятницу проверяют анонимное сообщение о намерении осуществить взрыв на Львовском железнодорожном вокзале.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, около 11.00 на оперативную линию 102 позвонил аноним и сообщил, что железнодорожный вокзал Львова хотят взорвать.

На место происшествия направлены эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб.

Правоохранители устанавливают личность анонима, позвонившего в полицию.

Теги: #львов #минирование #вокзал
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