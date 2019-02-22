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12:00 22.02.2019

В центре Киева перевернулся грузовик с кирпичами

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В центре Киева на улице Лютеранской у выезда на Крещатик произошло ДПТ: неуправляемый грузовик, груженный кирпичами, скатился по ступеням и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, происшествие произошло в пятницу утром.

"В полицию поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль "Рено-Магнум", нагруженный кирпичом, скатился с горки, повредил припаркованное авто и остановился в арке. На момент аварии в кабине находились два водителя, которые получили незначительные телесные повреждения: врачи оказали им помощь и отпустили", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа. Вероятной причиной ДТП стал отказ тормозной гидравлики.

Теги: #киев #грузовик #дтп
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