События

11:17 22.02.2019

Неизвестные разбили стекла в двери общественной приемной БПП в Виннице

1 мин читать
Неизвестные разбили стекла в двери общественной приемной БПП в Виннице

Полиция устанавливает лиц, которые минувшей ночью разбили стекла во входной двери общественной приемной одной из политических партий в Виннице. По информации местных СМИ, это приемная Винницкой городской организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Винницкой области, около семи утра на спецлинию полиции "102" поступило сообщение, что неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной одной из политических партий в Виннице по ул.Соборная.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводится осмотр. Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Местные сайты сообщили, что инцидент произошел в офисе общественной приемной Винницкой городской организации "БПП "Солидарность". На распространенных фото видно указание местной ячейки партии.

Теги: #нападение #бпп #приемная #винница #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:25 22.02.2019
Штаб одной из партий проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей - полиция

Штаб одной из партий проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей - полиция

20:15 21.02.2019
В Сумах открыто дело из-за незаконных действий полицейских в офисе одной из партий

В Сумах открыто дело из-за незаконных действий полицейских в офисе одной из партий

20:13 21.02.2019
В Сумах открыто дело из-за незаконных действий полицейских в офисе одной из партий

В Сумах открыто дело из-за незаконных действий полицейских в офисе одной из партий

16:14 21.02.2019
Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

16:04 21.02.2019
Юристы избирательного штаба Порошенко заявили в прокуратуру о превышении полицейскими полномочий за срыв тренинга членов УИК в Козельце

Юристы избирательного штаба Порошенко заявили в прокуратуру о превышении полицейскими полномочий за срыв тренинга членов УИК в Козельце

15:57 21.02.2019
Юристы избирательного штаба Порошенко заявили в прокуратуру о превышении полицейскими полномочий за срыв тренинга членов УИК в Козельце

Юристы избирательного штаба Порошенко заявили в прокуратуру о превышении полицейскими полномочий за срыв тренинга членов УИК в Козельце

14:05 21.02.2019
На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

10:43 21.02.2019
Правоохранители изобличили на взятке чиновника Киевской ОГА во время документирования другого коррупционного преступления

Правоохранители изобличили на взятке чиновника Киевской ОГА во время документирования другого коррупционного преступления

10:13 21.02.2019
Полиция ФРГ арестовала имущество на 50 млн евро по делу об отмывании денег в РФ, Латвии, Молдавии

Полиция ФРГ арестовала имущество на 50 млн евро по делу об отмывании денег в РФ, Латвии, Молдавии

22:43 20.02.2019
Украина и Британия обсудили сотрудничество в сфере транснациональной организованной преступности

Украина и Британия обсудили сотрудничество в сфере транснациональной организованной преступности

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове неизвестные подорвали два банкомата

В деле по обвинению Януковича в госизмене защитник обратился в суд с заявлением об исправлении "описок" в приговоре

Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов трое военнослужащих получили ранения

Штаб одной из партий проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей - полиция

На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты - прокуратура

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове неизвестные подорвали два банкомата

В деле по обвинению Януковича в госизмене защитник обратился в суд с заявлением об исправлении "описок" в приговоре

Пресечена схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты таможенных сборов - ГБР

У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

Синод Румынской православной церкви даст оценку ПЦУ после решения вопроса румынских приходов на Буковине

В Украине изменили порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление

На Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту индонезийский спутник связи, израильский луноход и спутник ВВС США

Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов трое военнослужащих получили ранения

Пиротехники Житомирщины уничтожили 26 взрывоопасных предметов времен прошлых войн - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА