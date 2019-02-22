События

11:16 22.02.2019

В Харькове неизвестные подорвали два банкомата

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В Харькове неизвестные подорвали два банкомата

В Харькове в ночь на пятницу неизвестные подорвали банкоматы Укрсиббанка и ПриватБанка, расположенные на просп. Победы и ул. Врубеля соответственно, и забрали деньги.

"В 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. В 3:26 трое мужчин в масках на ул. Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Никто не пострадал.

По информации правоохранителей, один из грабителей был одет в темно-зеленый плащ. Двое других – в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. Свидетель сообщил полиции, что с места преступления эти трое уехали на автомобиле серого цвета.

Для поиска злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция "Сирена". В 3:50 на ул. Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет.

Информация о случившемся зарегистрирована в районных отделах полиции.

Теги: #подрыв #банкомат #харьков
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