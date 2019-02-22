У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

Кабмин министров Украины рекомендует перенести рабочий день с 30 апреля на 11 мая, что даст украинцам пять выходных подряд.

Так, Международный женский день, 8 марта, приходится на пятницу, а значит украинцы будут иметь три выходных подряд во второй уикенд весны.

Кроме того, согласно распоряжению правительства №7 от 10 января, в связи с празднованием Дня труда и Пасхи у граждан Украины будет возможность отдохнуть пять дней подряд: с 27 апреля по 1 мая.

В частности, так как Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, то понедельник, 29 апреля, также объявляется выходным. А вторник, 30 апреля, правительство рекомендует перенести на субботу, 11 мая.

В мае, кроме 1 числа, будет еще один выходной – 9 мая (четверг). Дополнительных выходных или переносов рабочих дней, связанных с этим праздником, не будет.