События

09:57 22.02.2019

У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

1 мин читать
У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

Кабмин министров Украины рекомендует перенести рабочий день с 30 апреля на 11 мая, что даст украинцам пять выходных подряд.

Так, Международный женский день, 8 марта, приходится на пятницу, а значит украинцы будут иметь три выходных подряд во второй уикенд весны.

Кроме того, согласно распоряжению правительства №7 от 10 января, в связи с празднованием Дня труда и Пасхи у граждан Украины будет возможность отдохнуть пять дней подряд: с 27 апреля по 1 мая.

В частности, так как Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, то понедельник, 29 апреля, также объявляется выходным. А вторник, 30 апреля, правительство рекомендует перенести на субботу, 11 мая.

В мае, кроме 1 числа, будет еще один выходной – 9 мая (четверг). Дополнительных выходных или переносов рабочих дней, связанных с этим праздником, не будет.

Теги: #выходные #праздники #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 22.02.2019
В Украине изменили порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление

В Украине изменили порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление

14:12 21.02.2019
Кабмин утвердил предельный объем кредита под частичную гарантию ВБ в $630 млн и предельную ставку - 5,9% годовых

Кабмин утвердил предельный объем кредита под частичную гарантию ВБ в $630 млн и предельную ставку - 5,9% годовых

13:34 21.02.2019
Общественные организации призывают парламент и правительство внедрить второй уровень пенсионной системы с 2020г

Общественные организации призывают парламент и правительство внедрить второй уровень пенсионной системы с 2020г

16:33 20.02.2019
Кабмин утвердил Стратегию развития национальной системы крови

Кабмин утвердил Стратегию развития национальной системы крови

15:06 20.02.2019
Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

13:16 20.02.2019
Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

12:34 20.02.2019
Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

12:31 20.02.2019
Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

12:30 20.02.2019
Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

23:45 18.02.2019
Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Неизвестные разбили стекла в двери общественной приемной БПП в Виннице

В Харькове неизвестные подорвали два банкомата

В деле по обвинению Януковича в госизмене защитник обратился в суд с заявлением об исправлении "описок" в приговоре

Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов трое военнослужащих получили ранения

Штаб одной из партий проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Неизвестные разбили стекла в двери общественной приемной БПП в Виннице

В Харькове неизвестные подорвали два банкомата

В деле по обвинению Януковича в госизмене защитник обратился в суд с заявлением об исправлении "описок" в приговоре

Пресечена схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты таможенных сборов - ГБР

Синод Румынской православной церкви даст оценку ПЦУ после решения вопроса румынских приходов на Буковине

На Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту индонезийский спутник связи, израильский луноход и спутник ВВС США

Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов трое военнослужащих получили ранения

Пиротехники Житомирщины уничтожили 26 взрывоопасных предметов времен прошлых войн - ГСЧС

Пресечена схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты таможенных сборов - ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА