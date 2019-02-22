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07:00 22.02.2019

Пиротехники Житомирщины уничтожили 26 взрывоопасных предметов времен прошлых войн - ГСЧС

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Пиротехники Житомирщины уничтожили 26 взрывоопасных предметов времен прошлых войн - ГСЧС

 В Житомирской области Пиротехники уничтожили 26 взрывоопасных предметов времен прошлых войн, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"21 февраля группа пиротехнических работ Управления ГСЧС Житомирщины уничтожила 26 взрывоопасных предметов времен прошлых войн, которые были обнаружены накануне вблизи c. Студениця Коростышевского района" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник.

Взрывоопасные предметы были обнаружены местным жителем во время поиска металлолома на поле, за пределами населенного пункта.

"Прибывшие по вызову специалисты ГСЧС идентифицировали находки как 26 артснарядов калибром 152 мм." – отметили в ГСЧС.

Теги: #житомирская #гсчс #украина #пиротехники
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