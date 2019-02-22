Пиротехники Житомирщины уничтожили 26 взрывоопасных предметов времен прошлых войн - ГСЧС

В Житомирской области Пиротехники уничтожили 26 взрывоопасных предметов времен прошлых войн, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"21 февраля группа пиротехнических работ Управления ГСЧС Житомирщины уничтожила 26 взрывоопасных предметов времен прошлых войн, которые были обнаружены накануне вблизи c. Студениця Коростышевского района" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник.

Взрывоопасные предметы были обнаружены местным жителем во время поиска металлолома на поле, за пределами населенного пункта.

"Прибывшие по вызову специалисты ГСЧС идентифицировали находки как 26 артснарядов калибром 152 мм." – отметили в ГСЧС.