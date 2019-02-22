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03:31 22.02.2019

В Харькове обезврежена группа с арсеналом оружия, которая может быть причастна к нападению на местного журналиста

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В Харькове обезврежена группа с арсеналом оружия, которая может быть причастна к нападению на местного журналиста

Харьковская местная прокуратура № 1 совместно с Управлением СБУ в области и Национальной полицией разоблачила группу из трех человек, которая хранила арсенал оружия, и проверяет ее на причастность к нападению на журналиста и подготовке нападений на общественных активистов.

"Во время санкционированных судом обысков по местам проживания трех фигурантов производства (все - жители области в возрасте от 33 до 40 лет) изъяты два автомата Калашникова АКС-74, пистолеты, боевая граната, травматическое и холодное оружие. По оперативным данным, изъятые автоматы попали в незаконный оборот во время оккупации территории Украины российско-террористическими силами и незаконными вооруженными формированиями", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Начато досудебное расследование по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Кроме того, в настоящее время проверяется причастность участников группы к нападению на харьковского журналиста и подготовке нападений на общественных активистов.

Как сообщалось, в конце декабря прошлого года был избит и ограблен журналист харьковского агентства "Информбюро" Алексей Кусов. По его заявлению были начаты уголовные производства по ст.345-1 и ч.4 ст.186 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста, грабеж, совершенный в крупных размерах).

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрениях фигурантам производства и избрании им меры пресечения.

Теги: #прокуратура #группировка #украина #харьков
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