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00:10 22.02.2019

На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты - прокуратура

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На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты - прокуратура

На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"21.02.2019 около 15.30 во время проведения учений произошел несанкционированный взрыв гранаты, в результате чего двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения", - говорится в сообщении на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины в понедельник вечером.

Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь в Белой Церкви с осколочными ранениями.

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона проводит первоочередные следственные действия.

"Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 УК Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" – подытожили в прокуратуре.

Теги: #военные #взрыв #граната #украина
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