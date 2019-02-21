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23:06 21.02.2019

Коэн даст показания в сенатском комитете по разведке 26 февраля

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Коэн даст показания в сенатском комитете по разведке 26 февраля

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн даст показания в комитете по разведке сената 26 февраля, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на неназванный источник.

По его данным, заседание комитета будет проходить за закрытыми дверями.

Три комитета конгресса США в настоящий момент ожидают показаний М.Коэна.

Первоначально он должен был предстать перед комитетом по надзору и правительственной реформе на публичных слушаниях в начале февраля, но мероприятие было отменено, а его новая дата назначена на среду, 27 февраля.

8 февраля М.Коэн должен был дать показания за закрытыми дверями в комитете по разведке палаты представителей, и это выступление было перенесено на 28 февраля.

М.Коэн в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, признал вину в даче ложных показаний конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

Теги: #сша #показания #комитет #коэн
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