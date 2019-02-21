События

21:57 21.02.2019

Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit

2 мин читать
Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit

Великобритания не успеет до 29 марта, когда истекают сроки по Brexit, заключить новые соглашения об условиях сотрудничества с целым рядом стран вне ЕС, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

AP напоминает, что ранее взаимодействие Лондона с этими странами выстраивалось через соглашения данных стран с ЕС.

По данным агентства, в 2017 году глава министерства международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявлял, что Великобритания к моменту реализации Brexit сможет заключить торговые соглашения с 70 странами, не входящими в ЕС. Однако по состоянию на 20 февраля лишь несколько стран заключили соответствующие договоры.

Крупные торговые партнеры, такие, как Япония и Турция, до сих пор не имеют договоренностей о взаимоотношениях с Великобританией после ее выхода из состава ЕС, уточняет агентство.

"Для нас приоритетным является вопрос о заключении соглашений по торговым взаимоотношениям до 29 марта или в кратчайшие сроки после реализации Brexit", - говорится в заявлении министерства внешней торговли Великобритании, опубликованном в четверг.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Проект соглашения, предложенный правительством премьер-министра Терезы Мэй, провалился при голосовании в парламенте, однако премьер рассчитывает доработать это соглашение и получить поддержку парламентариев, чтобы уложиться в установленные сроки.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что без особого оптимизма смотрит на ход переговоров с Лондоном, призванных избежать варианта "жесткого" Brexit, при котором Великобритания покинет ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.

Теги: #великобритания #соглашения #brexit #сроки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:33 21.02.2019
Британский премьер заявила о прогрессе на переговорах с Еврокомиссией по Brexit

Британский премьер заявила о прогрессе на переговорах с Еврокомиссией по Brexit

09:28 21.02.2019
Юнкер и Мэй обсудили гарантии для границы Ирландии и Северной Ирландии

Юнкер и Мэй обсудили гарантии для границы Ирландии и Северной Ирландии

08:44 21.02.2019
Британский премьер заявила о прогрессе на переговорах с Еврокомиссией по Brexit

Британский премьер заявила о прогрессе на переговорах с Еврокомиссией по Brexit

15:13 20.02.2019
Лондонский суд отказался считать Brexit основанием для расторжения договоров аренды

Лондонский суд отказался считать Brexit основанием для расторжения договоров аренды

11:04 20.02.2019
Мэй представит в Брюсселе новые предложения по ирландской границе

Мэй представит в Брюсселе новые предложения по ирландской границе

03:18 20.02.2019
Мэй продолжит в Брюсселе переговоры с Юнкером по Brexit

Мэй продолжит в Брюсселе переговоры с Юнкером по Brexit

14:19 19.02.2019
Мэй собирается в Брюссель, чтобы продолжить переговоры с Юнкером по Brexit

Мэй собирается в Брюссель, чтобы продолжить переговоры с Юнкером по Brexit

09:51 19.02.2019
Honda закроет предприятие в Великобритании в 2021-2022 гг.

Honda закроет предприятие в Великобритании в 2021-2022 гг.

08:06 18.02.2019
Мэй призвала членов Консервативной партии объединиться перед Brexit

Мэй призвала членов Консервативной партии объединиться перед Brexit

10:20 17.02.2019
Мэй призвала членов Консервативной партии объединиться перед Brexit

Мэй призвала членов Консервативной партии объединиться перед Brexit

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Москалькова заявила, что не уполномочена заниматься вопросами обмена - Денисова

Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных ракетных комплексов "Куб" и "Тор"

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный

Порошенко: большая честь получить награду "Международный государственный деятель"

Порошенко во время панихиды по героям Небесной Сотни призвал помнить об ответственности перед ними

ПОСЛЕДНЕЕ

Коэн даст показания в сенатском комитете по разведке 26 февраля

Денисова требует от российской коллеги содействия в оказании необходимой медпомощи украинцам Грибу и Бекирову

В Сумах открыто дело из-за незаконных действий полицейских в офисе одной из партий

Приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа Манафорту будет вынесен 8 марта

Трамп и Ким Чен Ын планируют личную встречу во Вьетнаме - администрация США

Украина намерена выдворить "вора в законе" "Тенго Гальского"и запретить ему въезд до 2037 года

Украинских туристов в Японии в 2018 году стало больше на 30% после упрощения визового режима - посол на встрече с Аваковым

В Украине частные нотариусы проведут забастовку 25 февраля – Нотариальная палата

Боевики бьют на Донбассе из запрещенного вооружения

Москалькова заявила, что не уполномочена заниматься вопросами обмена - Денисова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА