Денисова требует от российской коллеги содействия в оказании необходимой медпомощи украинцам Грибу и Бекирову

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова настаивает на оказании надлежащей медицинской помощи политзаключенным украинцам Павлу Грибу и Эдему Бекирову, этот вопрос она поднимала на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в четверг в Афинах.

"Продолжаю бороться за предоставление медицинской помощи и соблюдение прав украинских политзаключенных Павла Гриба и Эдема Бекирова. Вновь указала Татьяне Москальковой на наличие у них опасных болезней и ужасные условия пребывания. (…) Выразила глубокую обеспокоенность из-за самочувствия украинцев и обратилась с требованием посодействовать в предоставлении им надлежащей медицинской помощи", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке по итогам встречи.

Она отметила, что по результатам обследований Ростовского диагностического центра были сделаны заключения о состоянии здоровья П.Гриба как российскими, так и украинскими врачами. "Павел нуждается в срочном хирургическом вмешательстве и лечении. Несмотря на это, украинского врача, который прибыл в Ростов-на-Дону 18 февраля, не допустили. В свидании отказали даже матери Павла и украинском консулу. Его состояние невозможно было оценить, так как судебное заседание не состоялось", - пояснила украинский омбудсмен.

Кроме того, не получает необходимую медпомощь и крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого удерживают на территории временно оккупированного Крыма. "Мужчине также провели обследование, но все его лечение свелось к трем инъекциям инсулина в день. При этом я продолжаю получать информацию об ухудшении состояния его здоровья", - сообщила Л.Денисова.