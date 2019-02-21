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19:50 21.02.2019

Приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа Манафорту будет вынесен 8 марта

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Приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа Манафорту будет вынесен 8 марта

Суд Восточного округа американского штата Виргиния вынесет приговор бывшему руководителю кампании Дональда Трампа Полу Манафорту по обвинению в финансовых махинациях 8 марта, сообщает в четверг издание "Politico".

По его информации, федеральный судья в постановлении изложил план вынесения приговора П.Манафорту, которого в августе 2018 года суд в Виргинии признал виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Ранее американский спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование так называемого "российского дела", рекомендовал федеральному судье отправить П.Манафорта за решетку на срок от 20 до 24 лет по обвинению в финансовых махинациях.

13 марта в округе Колумбия П.Манафорт ожидает вынесения приговора уже по другому делу, в рамках которого было признано, что он лгал ФБР и Р.Мюллеру несколько раз и тем самым нарушил условия сделки со следствием.

Согласно решению судьи Эми Берман Джексон, П.Манафорт "намеренно сделал несколько ложных заявлений в ФБР, офису специального прокурора и большому жюри по вопросам, которые были существенными для расследования".

Тем временем управление спецпрокурора не смогло доказать, что 16 октября 2018 года обвиняемый умышленно сделал ложные заявления относительно роли россиянина Константина Килимника в воспрепятствовании правосудию.

Кроме того, не было подтверждено, что П.Манафорт сознательно лгал о контактах с администрацией США. Президент США Д.Трамп в конце ноября заявил, что считает П.Манафорта хорошим человеком и не исключает возможности его помилования.

Теги: #манафорт #приговор
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