События

18:34 21.02.2019

Боевики бьют на Донбассе из запрещенного вооружения

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Боевики бьют на Донбассе из запрещенного вооружения

Двое украинских военнослужащих получили ранения в четверг в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 5 раз, два из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями… В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Боевики обстреляли позиции украинских военных у пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области из минометов калибра 82 мм, у с.Водяное Новоазовского района - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также дважды - у с.Крымское Новоайдарского района Луганской области из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое влияние, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #обстрел
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