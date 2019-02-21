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16:52 21.02.2019

Генштаб ВСУ сообщает о попытке поджога на одном из арсеналов

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Генштаб ВСУ сообщает о попытке поджога на одном из арсеналов

Попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины была предупреждена в четверг, 21 февраля, сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

"Угроза оперативно ликвидирована, без последствий. Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В Генштабе не уточнили месторасположение или наименование арсенала, при этом обратились с просьбой к СМИ "не распространять слухи и проверять сведения перед обнародованием".

Теги: #всу #поджог #арсенал
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