Двое солдат-срочников получили травмы из-за подрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области - 72 ОМБр

Двое военнослужащих срочной службы в четверг получили травмы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области, сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев.

"21 февраля на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет", - говорится в сообщении 72 ОМБр им. Черных запорожцев на странице в Фейсбуке.