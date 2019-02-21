События

16:34 21.02.2019

Двое солдат-срочников получили травмы из-за подрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области - 72 ОМБр

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Двое солдат-срочников получили травмы из-за подрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области - 72 ОМБр

Двое военнослужащих срочной службы в четверг получили травмы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области, сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев.

"21 февраля на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет", - говорится в сообщении 72 ОМБр им. Черных запорожцев на странице в Фейсбуке.

Теги: #взрыв #травма #полигон
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Интерфакс-Украина
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