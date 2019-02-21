Суд просят продлить срок досудебного расследования в деле по подозрению Мангера и еще 7 лиц в убийстве Гандзюк

На рассмотрение в Шевченковский районный суд г.Киева поступило ходатайство о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) и еще 4 лиц, подозреваемых в убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Поступило ходатайство о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве по подозрению Мангера В., Левина А., Павловского И., Торбин С. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении суда на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Также суд просят продлить срок досудебного расследования в отношении Никиты Грабчука, Виктора Горбунова, Вячеслава Вишневского и Владимира Васяновича, подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.п.4, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а также по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, п. 11 ч.2 ст.115, ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

"Судебное заседание по рассмотрению вышеупомянутого ходатайства назначено на 11:00 22 февраля 2019 года в помещении Шевченковского районного суда Киева", - сказано в сообщении.