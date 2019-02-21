Прокуратура Австрии в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек и одно объединение

Антикорупционная прокуратура Австрии в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек и одно объединение, говорится в сообщении Deutsche Welle.

Имена подозреваемых Антикоррупционная прокуратура Австрии не называет, но известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и EUR75 млн.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 гг., как правило, перед введением в проблемные банки временной администрации.

В частности, через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, EUR62 млн из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка "Киевская Русь".

Схема вывода денег была следующей: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Гарантией этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает как залог австрийский банк. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне. По данным ФГВФЛ деньги выводились через Bank Frick and Co, пишет Deutsche Welle.