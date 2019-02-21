События

13:34 21.02.2019

Общественные организации призывают парламент и правительство внедрить второй уровень пенсионной системы с 2020г

2 мин читать
Общественные организации призывают парламент и правительство внедрить второй уровень пенсионной системы с 2020г

Представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов требуют от Кабинета министров поспособствовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выражают опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время в связи с затягиванием рассмотрения законопроекта 6677, предусматривающего ее введение.

"Сегодня Украина вошла в новый политический цикл – выборы президента и парламента, и если второй уровень пенсионной системы не будет внедрен с 1 января следующего года, как это определяет закон, возможностей завершить этот важнейший этап пенсионной реформы не будет как минимум ближайшие четыре года", – сказала руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что пенсионная реформа предусматривала внедрение второго уровня пенсионной системы с 2019 года, однако законопроект 6677 так и не был вынесен на рассмотрение парламента.

"В отношении законопроекта 6677 в Верховной Раде происходят странные, на взгляд общественности, процессы. Кабмин указывает на то, что это законопроект народных депутатов, в то же время своего проекта закона правительство не предложило. К сожалению, пока длится противостояние, принять его невозможно", – добавила Г.Третьякова.

"Наш проект закона 6677 был проигнорирован. Есть большая поддержка его в Верховной Раде, но внешние силы влияют на то, что законопроект не попадал в зал", – прокомментировала народный депутат Наталья Веселова ("Самопомич").

Как уточнила глава Совета открытого негосударственного пенсионного фонда "Эмерит-Украина" Наталья Ковалева, в Украине работает 62 негосударственных пенсионных фонда, участниками которых является около 900 тыс. украинцев, их накопления достигли 2 млрд грн.

Как сообщалось, законопроект №6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, авторами которого является группа народных депутатов из разных фракций, предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды.

Согласно ему, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые платят такие взносы. Эти средства будут инвестироваться в экономику Украины для получения инвестиционного дохода и защиты их от инфляционных процессов.

В конце декабря из Меморандума об экономической и финансовой политике, стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

Министр соцполитики Андрей Рева заявлял, что Кабмин готов поддержать внедрение накопительного уровня пенсионной системы, если парламент примет данный законопроект.

Теги: #пенсионная_реформа #парламент #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:33 20.02.2019
Кабмин утвердил Стратегию развития национальной системы крови

Кабмин утвердил Стратегию развития национальной системы крови

15:06 20.02.2019
Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

13:16 20.02.2019
Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

12:34 20.02.2019
Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

12:31 20.02.2019
Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

12:30 20.02.2019
Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

11:30 20.02.2019
В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос Центра Разумкова

В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос Центра Разумкова

23:45 18.02.2019
Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

00:47 16.02.2019
Глава ВСК по Гандзюк и другим активистам считает, что ее работу нужно продлить

Глава ВСК по Гандзюк и другим активистам считает, что ее работу нужно продлить

17:08 15.02.2019
В кулуарах Рады выставили Акт о Независимости и Конституции Украины, на которой присягают новоизбранные президенты

В кулуарах Рады выставили Акт о Независимости и Конституции Украины, на которой присягают новоизбранные президенты

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных ракетных комплексов "Куб" и "Тор"

Порошенко во время панихиды по героям Небесной Сотни призвал помнить об ответственности перед ними

Польша поддерживает идею отправки на Донбасс оценочной миссии ООН по развертыванию миротворцев в регионе

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ подготовил проект плана мер по усилению финмониторинга

Москалькова отказалась от официальной встречи с Денисовой в Афинах

Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных ракетных комплексов "Куб" и "Тор"

Денисова выразила протест Москальковой из-за ее совместных с экс-омбудсменом Украины Карпачевой визитов к раненым военнопленным морякам

СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018

Синоптики прогнозируют резкое похолодание со снегопадами и метелями в большинстве областей Украины в ближайшие дни

Гройсман выступает за законодательное урегулирование создания муниципальной стражи

Nord Stream 2 будет диверсифицировать газоснабжение ЕС вместе с транзитом через Украину - Альтмайер

Бывший военный пытался продать два РПГ-22 в районе проведения ООС – СБУ

Неизвестные сообщили о минировании Верховного суда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА