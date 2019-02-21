Общественные организации призывают парламент и правительство внедрить второй уровень пенсионной системы с 2020г

Представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов требуют от Кабинета министров поспособствовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выражают опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время в связи с затягиванием рассмотрения законопроекта 6677, предусматривающего ее введение.

"Сегодня Украина вошла в новый политический цикл – выборы президента и парламента, и если второй уровень пенсионной системы не будет внедрен с 1 января следующего года, как это определяет закон, возможностей завершить этот важнейший этап пенсионной реформы не будет как минимум ближайшие четыре года", – сказала руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что пенсионная реформа предусматривала внедрение второго уровня пенсионной системы с 2019 года, однако законопроект 6677 так и не был вынесен на рассмотрение парламента.

"В отношении законопроекта 6677 в Верховной Раде происходят странные, на взгляд общественности, процессы. Кабмин указывает на то, что это законопроект народных депутатов, в то же время своего проекта закона правительство не предложило. К сожалению, пока длится противостояние, принять его невозможно", – добавила Г.Третьякова.

"Наш проект закона 6677 был проигнорирован. Есть большая поддержка его в Верховной Раде, но внешние силы влияют на то, что законопроект не попадал в зал", – прокомментировала народный депутат Наталья Веселова ("Самопомич").

Как уточнила глава Совета открытого негосударственного пенсионного фонда "Эмерит-Украина" Наталья Ковалева, в Украине работает 62 негосударственных пенсионных фонда, участниками которых является около 900 тыс. украинцев, их накопления достигли 2 млрд грн.

Как сообщалось, законопроект №6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, авторами которого является группа народных депутатов из разных фракций, предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды.

Согласно ему, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые платят такие взносы. Эти средства будут инвестироваться в экономику Украины для получения инвестиционного дохода и защиты их от инфляционных процессов.

В конце декабря из Меморандума об экономической и финансовой политике, стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

Министр соцполитики Андрей Рева заявлял, что Кабмин готов поддержать внедрение накопительного уровня пенсионной системы, если парламент примет данный законопроект.