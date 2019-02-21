Денисова выразила протест Москальковой из-за ее совместных с экс-омбудсменом Украины Карпачевой визитов к раненым военнопленным морякам

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с протестом из-за посещений последней совместно с экс-омбудсменом Украины Ниной Карпачевой раненных украинских военнопленных моряков в СИЗО Москвы "Лефортово" 12 февраля.

"Выразила решительный протест и обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по ее совместным визитам с Ниной Карпачевой к раненым украинским военнопленным", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Украинский омбудсмен отметила, что на протяжении длительного времени неоднократно обращалась к Т.Москальковой с просьбой предоставить разрешение, как уполномоченному ВРУ по правам человека, на осуществление посещения задержанных моряков. В ответ на эти просьбы российская сторона проинформировала ее, что принятие решения по посещению раненых относится к компетенции ФСБ России и Федеральной службы исполнения наказаний России.

"В то же время, российской стороной была допущена к украинским морякам Нина Карпачева, которая в отличие от меня не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами", - подчеркнула Л.Денисова.

В этом контексте уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметила, что подтвердила готовность украинской стороны обеспечить беспрепятственный доступ в учреждения, находящиеся в ведении Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, для посещения Т.Москальковой задержанных граждан РФ при условии ее синхронного доступа к заключенным гражданам Украины в России и на Крымском полуострове.

"В частности, призвала содействовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ. Мы готовы провести обмен в кратчайшие сроки", - подытожила Л.Денисова.