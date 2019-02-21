Nord Stream 2 будет диверсифицировать газоснабжение ЕС вместе с транзитом через Украину - Альтмайер

Nord Stream 2 будет способствовать диверсифицированному газоснабжению ЕС, заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер.

"Он поможет стабилизировать обеспечение Европы газом", - сказал министр в четверг на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути!"

По словам П.Альтмайера, правительство ФРГ заинтересовано в том, чтобы была сохранена конкуренция в отрасли, и не был нарушен газовый транзит через Украину.

"Цель сохранить газовый транзит через Украину и после постройки Nord Stream 2", - сказал министр.