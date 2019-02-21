Бывший военный пытался продать два РПГ-22 в районе проведения ООС – СБУ

Вовлеченные в операцию Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Донецкой области сбыт военных средств поражения – двух реактивных противотанковых гранатомета.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший военнослужащий пытался продать два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, которые незаконно хранил в обустроенном в лесопосадке укромном месте. Правоохранители задержали злоумышленника при попытке продажи военных средств поражения по 8 тысяч грн", - сообщает в четверг пресс-служба ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

Фигуранту дела объявили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией.