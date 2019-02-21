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10:43 21.02.2019

Правоохранители изобличили на взятке чиновника Киевской ОГА во время документирования другого коррупционного преступления

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Правоохранители изобличили на взятке чиновника Киевской ОГА во время документирования другого коррупционного преступления

Киевская местная прокуратура №6 совместно с следователями полиции и при оперативном сопровождении сотрудников СБУ уведомила о подозрении в злоупотреблении влиянием заместителя директора - начальника Управления градостроительства и архитектуры Киевской областной государственной администрации.

"Так чиновник получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 80тыс. грн за влияние на принятие решения о получении положительного заключения по материалам проекта землеустройства в пределах Васильковского района Киевской области. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города Киева.

В столичной прокуратуре проинформировали, что в настоящее время Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании чиновнику Киевской ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

"Изобличение подозреваемого произошло в пределах документирования другого преступления, а именно получения взятки должностным лицом Главного управления Госгеокадастра Киевской области", - добавили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Теги: #прокуратура #взятка #киевская_ога #украина #полиция
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