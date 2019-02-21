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10:13 21.02.2019

Полиция ФРГ арестовала имущество на 50 млн евро по делу об отмывании денег в РФ, Латвии, Молдавии

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Полиция ФРГ арестовала имущество на 50 млн евро по делу об отмывании денег в РФ, Латвии, Молдавии

Полиция Германии на этой неделе арестовала недвижимость и денежные средства в общей сложности на 50 млн евро по делу об одном из крупнейших в Европе случаев отмывания денег - схемой "Ландромат" или "Русская прачечная", сообщает Deutsche Welle.

В рамках этой схемы через банки в России, Латвии и Молдавии были выведены $22 млрд, сообщили прокуратура Мюнхена и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ.

По данным правоохранительных органов, недвижимое имущество в землях Бавария и Гессен оценивается в 40 млн евро, сообщает агентство Bloomberg. В этом списке четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе.

Арест также наложен на денежные средства на сумму 7,9 млн евро, размещенные в нескольких немецких финкомпаниях и агентствах недвижимости и одном латвийском банке.

О "Русской прачечной" в 2014 году сообщил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), проводивший независимое расследование.

В Германии следствие в отношении трех неназванных лиц ведется с 2016 года. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не раскрываются, поскольку следствие еще не завершено, заявила представительница мюнхенской прокуратуры.

Теги: #полиция #германия #россия #молдавия #латвия #европа #арест
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