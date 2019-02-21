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08:29 21.02.2019

В Киеве 21 февраля на центральных станциях метро ограничат вход

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В Киеве 21 февраля на центральных станциях метро ограничат вход

В четверг, 21 февраля, с 21:00 до 22:00 в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" - "Олимпиакос" вводится особый режим работы станций метрополитена, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Станция метро "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, "Дворец спорта" закрывается на выход. После 23:00 возможно ограничение входа на эти станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день метро будет работать на час дольше.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Дополнительный час добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенного на входе и на платформе", - отметили в КГГА.

Также продолжается работа маршрутов наземного общественного транспорта, которые проходят возле станций метро.

Движение продолжат троллейбусные маршруты №№ 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 50, трамвайные маршруты - №№ 1, 8, 28, 33, автобусные в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 166, 181, 182, 220, 457, 502, 516, 530, 550.

Теги: #киев #метро #украина #футбол
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