В НАБУ заявили о проявлениях украинской коррупции в 65 странах мира

Национальное антикоррупционное бюро Украины нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира. Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии. Со своей стороны Национальное бюро также пытается оперативно реагировать на запросы, полученные от зарубежных коллег: 90% из них выполнены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, НАБУ направила около 500 запросов о международной правовой помощи в компетентные органы других государств. Из них только во втором полугодии 2018 года - 118, из которых на 52 дан ответ. Цель запросов - выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, в результате которых нанесен ущерб интересам Украины.

В НАБУ отмечают потребность в международной коммуникации тем, что большинство коррупционных схем предусматривает участие компаний, зарегистрированных за рубежом. Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов.

Примерами уголовных производств в НАБУ, расследование которых привело детективов за границу, являются: овладение 247 млн грн ГП "АМПУ", задача $60,5 США убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация". НАБУ и САП подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн