События

05:40 21.02.2019

Инспектора погранслужбы поймали на взятке $800 за непривлечение к ответственности контрабандиста

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Сотрудники СБУ совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, при содействии подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы и под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона разоблачили в получении взятки военнослужащего Харьковского погранотряда

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что инспектор отдела пограничной службы требовал у жителя Харьковской области восемьсот долларов за непринятие мер правового реагирования при переправке им через границу Украины на территорию РФ подакцизных товаров вне погранично-таможенного контроля", - сообщает пресс-центр СБУ,

В ходе обыска по месту жительства пограничника правоохранители изъяли часть денег, полученных от противоправной деятельности. Инспектору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подготовке ходатайства об отстранении от должности.

Теги: #взятка #госпогранслужба #сбу #украина
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