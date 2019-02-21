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05:38 21.02.2019

На Донетчине за организацию "референдума" депутату Северского горсовета назначили условное наказание

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На Донетчине за организацию "референдума" депутату Северского горсовета назначили условное наказание

Артёмовский городской суд Донецкой области объявил приговор по делу депутата Северского городского совета Бахмутского района за организацию и проведение незаконного референдума в 2014 году о создании так называемого самостоятельного государства "ДНР", сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Публичным обвинением, которое поддерживала в суде прокуратура Донецкой области, собрано достаточно веских доказательств противоправной деятельности депутата в период временной оккупации г.Северский Бахмутского района незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что в мае 2014 года мужчина дал добровольное согласие на назначение председателем участковой избирательной комиссии по организации и проведению незаконного референдума о создании так называемого самостоятельного государства "ДНР".

Как отмечается, злоумышленник, находясь на указанной должности, руководил работой членов комиссии, проводил с ними соответствующий инструктаж и распределял обязанности, а по завершению голосования совместно с подчиненными совершил подсчет бюллетеней, подписал соответствующий протокол и вместе с бюллетенями передал террористам.

Также в прокуратуре отметили, что 4 октября 2018 года подозрение в совершении инкриминируемого преступления депутату вручил лично прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

"Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и активное способствование раскрытию преступления, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год", - подчеркнули в прокуратуре.

Теги: #донетчина #украина #суд #депутат
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