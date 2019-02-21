События

03:35 21.02.2019

В Харькове блокирована деятельность группы наркодилеров, в которую входил полицейский

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Прокуратура Харьковской области совместно с Управлением внутренней безопасности Нацполиции Украины уличили в наркоторговле инспектора-криминалиста следственного отдела Харьковского метрополитена.

"В рамках проведения негласных следственных действий 27-летний старший лейтенант полиции сбыл наркозависимому пакет с каннабисом", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, "товар" полицейский закупал у знакомых в Купянске Харьковской области, которые выращивали коноплю и готовили наркотические средства у себя дома. Наркотики сбывали на территории Купянска и в Харькове. Полицейский продавал каннабис наркозависимым харьковчанам. Деньги за товар получал как наличными, так и переводами на банковскую карточку.

В ходе санкционированных обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства изъято более 41 кг каннабиса, 75 кустов конопли, пакеты и колбы с семенами, устройства для курения и оборудование для изготовления наркотических средств.

В настоящее время задержано четверо причастных к преступному бизнесу. Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств), ч.3 ст.309 ( незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств без цели их сбыта) Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об объявлении подозрений и избрании задержанным меры пресечения.

Теги: #украина #харьков #наркотики
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