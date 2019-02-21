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02:45 21.02.2019

Порошенко: большая честь получить награду "Международный государственный деятель"

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Порошенко: большая честь получить награду "Международный государственный деятель"

Президент Украины Петр Порошенко считает получение награды "Международный государственный деятель" Совета по вопросам мировых дел Филадельфии признанием совместных усилий, прогресса, достигнутого как украинская нация.

"Глубоко тронут и для меня большая честь получить награду "Международный государственный деятель" Совета по вопросам мировых дел Филадельфии… Это - символ единства и солидарности с Украиной", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что украинцы высоко оценивают поддержку Украины Соединенными Штатами Америки.

"Мы гордимся тем, что имеем стабильную поддержку двух партий в Конгрессе США, а также администрации США", - отметил глава украинского государства.

Теги: #сша #порошенко #украина #награда
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