В Москве начнется суд над мужчиной, повредившим картину Репина в Третьяковке

Замоскворецкий суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению уголовного дела Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

Предварительно судебное заседание назначено на 21 февраля в 11:30, однако, как ожидается, оно пройдёт в закрытом режиме.

Уроженцу Узбекистана И.Подпорину, долгое время проживавшему в Воронежской области, предъявлено обвинение "в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, совершенном в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ" (ч. 2 ст. 243 УК РФ). Ему грозит наказание либо в виде штрафа в сумме до 5 млн рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы на срок до шести лет.

Мужчина был задержан 25 мая 2018 года после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван". Согласно видеоролику, который обнародовало МВД РФ, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете "Третьяковки".

Позднее в суде он заявил, что давал первые показания под давлением следствия и сотрудников музея, и попросил не верить тому, что о нем пишут и показывают. По его словам, он никогда не пил водку и тем более не пил ее в Третьяковке. Свой поступок И.Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь".

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея. По данным Третьяковки, к реставрации картины специалисты преступят не ранее мая.

Согласно результатам экспертизы, нанесенный обвиняемым ущерб "составляет не менее 30 млн. рублей".