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02:22 21.02.2019

В Киеве задержали двух "воров в законе" и российского криминального авторитета

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В Киеве задержали двух "воров в законе" и российского криминального авторитета

В среду, 20 февраля, в Киеве задержали двух "воров в законе" и российского криминального авторитета по прозвищу "Полузверь", сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе "Нодар Руставский", а также преступный российский авторитет "Полузверь" и их "сторонники". В отношении этих "уважаемых граждан" решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны", - написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук.

Позже он добавил: "Удачный день на "воров в законе" - несмотря на пятилетний запрет на въезд в нашу страну "Тенго Гальский" сегодня вновь задержан сотрудниками полиции в Киеве. Ответ "вора в законе": "Приехал лечиться" к нам. Что дальше? Волшебный пендель и на лечение домой в Грузию!", - написал В.Аброськин.

Теги: #киев #криминальный_авторитет #украина #задержание
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