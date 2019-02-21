Порошенко во время панихиды по героям Небесной Сотни призвал помнить об ответственности перед ними

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в США принял участие в панихиде по погибшим героям Небесной Сотни и призвал всегда помнить об ответственности перед ними, сообщает пресс-служба администрации президента.

"Хочу, чтобы мы сегодня помянули Героев Небесной Сотни и отдали почет и уважение тем, кто отдал свою жизнь за свободу, волю и независимость Украины. Потому что украинцы - такая нация, такой народ, что они никогда не могут жить не свободными", - отметил президент.

П.Порошенко отметил, что среди героев Небесной Сотни есть представители всей Украины. "Чего стремились герои, которые отдали самое ценное - свою жизнь? Они очень любили Украину, они очень любили украинцев. И поэтому так важно нам всегда помнить об этом, молиться, потому что это является тем предохранителем, чтобы мы всегда ценили ту большую ответственность, которую они своей смертью возложили на нас, живых. Чтобы мы не тратили время. Чтобы мы никогда не позволили разрушить наше единство. Чтобы мы знали, куда мы идем и побеждали на этом пути", - отметил он.

П.Порошенко отметил, что дни с 18 по 21 февраля (2014 года – ИФ) навсегда вошли в историю Украины, когда пять лет назад по приказу тогдашней власти был открыт огонь по героям Небесной Сотни.

"За что отдали жизни наши герои? Революция Достоинства началась в ноябре 2013 года по очень простой причине - Украина больше не хотела жить под советским или российским игом. Украинский народ стремился вернуться в европейскую семью народов. И это объединило нас. Почему мы побеждали все эти 5 лет? Потому нация была единой", - сказал П.Порошенко.

Президент отметил, что украинцы прошли огромные испытания - революцию, агрессию против Украины и аннексию Крыма. "Именно эту дату (20 февраля 2014 года - ИФ) наскребли на российских медальках, которые раздали россиянам и коллаборационистами в честь оккупации Крыма", - добавил он.

Глава украинского государства также поблагодарил украинских военных, которые защищают украинскую землю на фронте, давая отпор российскому агрессору, а также украинцам в США за совместную молитву и ежедневные молебны за Украину, которые раздаются в Соборе.

П.Порошенко подчеркнул, что настоящую независимость Украина получила в 2014 году. Кроме того, удалось построить духовный фундамент благодаря получению автокефалии для Православной Церкви Украины (ПЦУ).

В свою очередь митрополит Антоний призвал молиться за Украину. "Мир должен знать то, что поколение украинский помнят, что Герои не умирают... Они продолжают жить в памяти нации и служить примером для будущих героев, которые творят историю", - отметил он. Митрополит призвал всех помнить об этом героизме.

"Эти погибшие герои обращаются к нам всем - никто больше не может нас мучить голодом или иным террором. Несмотря на все попытки стереть украинцев с лица мира, украинская самоидентичность сохранилась в сердцах и разуме украинского народа. Она всегда была толчком для возрождения нации. Герои не умирают", - сказал митрополит.

Он поблагодарил президента Украины за его усилия для защиты и развития Украины. "Когда через пять лет после трагедии на Майдане, агрессии и страданий я посещаю Украину, вижу много положительных изменений под Вашим руководством. Благодарю вас за Ваше лидерство", - добавил он.