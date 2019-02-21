Мангер готов свидетельствовать полиции и ГБР - адвокат

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов свидетельствовать Национальной полиции и Государственному бюро расследований (ГБР), сообщил адвокат Александр Шадрин, передает "Громадське".

По словам адвоката, В.Мангер 15 и 20 февраля действительно дважды отказался свидетельствовать конкретному следователю Службы безопасности.

Причиной отказа свидетельствовать именно СБУ А.Шадрин назвал то, что в службе работает генерал Данил Доценко, которого В.Мангер на судебном заседании 13 февраля обвинил в организации нападения на Е.Гандзюк. В СБУ обвинения Д.Доценко в организации нападения назвали "абсурдом".

"Когда человек (Мангер – ред.) Прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности (проводит допрос – ред.), то опять есть риск, что показания будут искажены", - отметил А.Шадрин.

Также он надеется, что дело В.Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР.