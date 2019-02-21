События

00:36 21.02.2019

Мангер готов свидетельствовать полиции и ГБР - адвокат

1 мин читать

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов свидетельствовать Национальной полиции и Государственному бюро расследований (ГБР), сообщил адвокат Александр Шадрин, передает "Громадське".

По словам адвоката, В.Мангер 15 и 20 февраля действительно дважды отказался свидетельствовать конкретному следователю Службы безопасности.

Причиной отказа свидетельствовать именно СБУ А.Шадрин назвал то, что в службе работает генерал Данил Доценко, которого В.Мангер на судебном заседании 13 февраля обвинил в организации нападения на Е.Гандзюк. В СБУ обвинения Д.Доценко в организации нападения назвали "абсурдом".

"Когда человек (Мангер – ред.) Прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности (проводит допрос – ред.), то опять есть риск, что показания будут искажены", - отметил А.Шадрин.

Также он надеется, что дело В.Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР.

Теги: #мангер #свидетельствование #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:21 21.02.2019
Суд приговорил к 10 годам депутата Миргородского горсовета от партии Ляшко за убийство "свободовца" Супруненко

Суд приговорил к 10 годам депутата Миргородского горсовета от партии Ляшко за убийство "свободовца" Супруненко

01:17 21.02.2019
Порошенко во время панихиды по героям Небесной Сотни призвал помнить об ответственности перед ними

Порошенко во время панихиды по героям Небесной Сотни призвал помнить об ответственности перед ними

23:14 20.02.2019
Black Iron подписала меморандум с Glencore о проведении переговоров по финансированию проекта выпуска ЖРС на Шимановском месторождении

Black Iron подписала меморандум с Glencore о проведении переговоров по финансированию проекта выпуска ЖРС на Шимановском месторождении

22:43 20.02.2019
Украина и Британия обсудили сотрудничество в сфере транснациональной организованной преступности

Украина и Британия обсудили сотрудничество в сфере транснациональной организованной преступности

18:52 20.02.2019
Порошенко: отправка на Донбасс оценочной миссии ООН поспособствовала бы обсуждению вопроса ввода миротворцев в регион

Порошенко: отправка на Донбасс оценочной миссии ООН поспособствовала бы обсуждению вопроса ввода миротворцев в регион

18:41 20.02.2019
Порошенко призвал Москву выполнить Минские соглашения

Порошенко призвал Москву выполнить Минские соглашения

18:30 20.02.2019
На Донбассе в среду боевики 9 раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе в среду боевики 9 раз обстреляли позиции ООС

18:06 20.02.2019
Порошенко: Пришло время лишить РФ права вето в Совбезе ООН хотя бы в вопросах российской агрессии против Украины

Порошенко: Пришло время лишить РФ права вето в Совбезе ООН хотя бы в вопросах российской агрессии против Украины

18:05 20.02.2019
Более четверти промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в РФ, в регионе возможны экологические и техногенные катастрофы - Порошенко на ГА ООН

Более четверти промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в РФ, в регионе возможны экологические и техногенные катастрофы - Порошенко на ГА ООН

17:56 20.02.2019
Порошенко на ГА ООН: РФ милитаризирует оккупированный Крым, чем меняет стратегический баланс в регионе и за его пределами

Порошенко на ГА ООН: РФ милитаризирует оккупированный Крым, чем меняет стратегический баланс в регионе и за его пределами

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко во время панихиды по героям Небесной Сотни призвал помнить об ответственности перед ними

Польша поддерживает идею отправки на Донбасс оценочной миссии ООН по развертыванию миротворцев в регионе

Следствие по делам Майдана все еще не достигло полноценных результатов из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов – Горбатюк

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

ПОСЛЕДНЕЕ

В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег

Украинского политзаключенного Балуха переводят в российский Краснодар – Денисова

В Харькове почтили память Героев Небесной сотни

Суд закончил изучать доказательства обвинения по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове

Венесуэла закрыла морскую и воздушную границу с нидерландскими Антильскими островами

Польша поддерживает идею отправки на Донбасс оценочной миссии ООН по развертыванию миротворцев в регионе

Мангер уже дважды отказался дать показания, не желает помочь установлению истины в деле об убийстве Гандзюк – СБУ

"Укрзализныця" согласовала курсирование контейнерного поезда из Беларуси в Румынию по территории Украины

НБУ упростил процедуру проверки информбезопасности в субъектах регулирования

На границе с Румынией пограничники открыли огонь по контрабандистам, пытавшимся отбить брошенные ими ящики сигарет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА