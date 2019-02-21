События

00:03 21.02.2019

В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег

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В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег

В Германии следователи конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, сообщает в среду Associated Press.

Также в ходе расследования были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии.

"Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов он незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - пишет агентство.

По его данным, схема позволила мошенникам вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.

Теги: #рф #криминал #германия
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