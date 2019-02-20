Украина и Британия обсудили сотрудничество в сфере транснациональной организованной преступности

Украинские и британские правоохранители во время официальной встречи 20 февраля в Лондоне обсудили сотрудничество стран в сфере транснациональной организованной преступности, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В рамках развития сотрудничества между странами сегодня, 20 февраля, начался рабочий визит украинской полицейской делегации в Лондон. Цель визита - обмен опытом, а также подписание Декларации о намерениях между Национальной полицией Украины и Международной сетью Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)", - говорится в сообщении.

Глава Нацполиции С.Князев сообщил во время встречи с главой Международной сети Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Иеном Кракстоном, что на территории Украины для дестабилизации обстановки, в частности, в работе правительственных организаций, агрессор использует различные средства гибридной войны.

"Очень эффективно враг использует и организованную преступность. И в борьбе с этим явлением мы обращаемся за лучшим опытом наших коллег со всего мира, используя наиболее эффективные методы в своей практической работе", - отметил глава украинской полиции.

Также он отметил, что украинской полиции интересен опыт работы НСА Великобритании. В частности, речь идет о работе аналитических подразделений. Так, С.Князев отметил, что в структуре украинского ведомства уже создано и активно развивается управление уголовного анализа.

"Вновь аналитическое подразделение функционирует уже не только на базе центрального аппарата полиции, но и в региональных территориальных органах", - отметили в ведомстве.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере национальной оценки рисков и стратегического анализа. В частности, речь шла о прогнозировании рисков организованной преступности.

В свою очередь И.Кракстон отметил, что NCA уже имеет несколько успешных примеров проведения анализа в сфере противодействия организованной преступности.

"Серьезная организованная преступность считается преступностью национального уровня. Мы работаем с различными правоохранительными органами Великобритании, которые распределятся по территориальному принципу. И сотрудничество с украинской полицией по этому направлению является важной частью нашей общей работы", - отметил он.

Кроме того во время встречи с заместителем начальника Национального управления по борьбе с киберпреступностью Великобритании Джимом Стокли стороны обсудили сотрудничество в вопросах кибербезопасности. В частности, речь шла о стратегическом сотрудничестве между странами в этой сфере и противодействия российским хакерам.

Стороны обсудили создание специального ресурса для обмена оперативной информацией, что позволит более эффективно раскрывать преступления "по горячим следам".

Также во время встречи с заместителем главы управления по борьбе с детской онлайн-эксплуатацией и защитой детей (CEOP) Саймоном Мейсоном обсуждены вопросы, касающиеся противодействия привлечения детей к созданию порнографической продукции.

Отмечается, что британские полицейские поделились с украинскими коллегами опытом в сфере противодействия экономическим преступлениям. В частности, речь шла о применении решений, принимаемых относительно арестов активов, происхождение которых является сомнительным.