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19:54 20.02.2019

В Харькове почтили память Героев Небесной сотни

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В центре Харькова возле памятника украинскому писателю Т.Г.Шевченко, где традиционно в 2013-2014гг собирался местный Евромайдан, прошла акция памяти Героев Небесной сотни.

"Сегодня наша акция называется "Лучше помолчать". Сегодня не будет речей. Сегодня только память. Память о наших погибших героях", - сказала активистка Евромайдана, волонтер, один из организаторов акции Ярина Чаговец.

На брусчатке возле памятника организаторы акции в форме клина установили фотографии Героев Небесной сотни и зажженные лампадки.

Я.Чаговец объяснила, что это - воссоздание памятника который планируется установить на площади Героев Небесной сотни - журавлиный клин, парящий на высоте 10м, в котором птиц столько же, сколько погибших.

Акция началась с исполнения Гимна Украины. Затем собравшиеся почтили память Героев Небесной сотни минутой молчания и священники отслужили молебен по погибшим.

Теги: #небесная_сотня #харьков
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