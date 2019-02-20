События

19:34 20.02.2019

Венесуэла закрыла морскую и воздушную границу с нидерландскими Антильскими островами

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Венесуэла закрыла морскую и воздушную границу с нидерландскими Антильскими островами

Венесуэла закрывает воздушную и морскую границы с нидерландскими Антильскими островами в районе штата Фалькон, сообщает в среду испанское телевидение.

"В соответствии с инструкциями верховного командования я связался с командующим портами штата Фалькон Хосе Гонсальвесом и главой таможенной службы Эдуардо Гальярдо и проинформировал их о закрытии морской и воздушной границы штата с островами Аруба, Бонайре и Кюрасао. В связи с этим прибытие шхун и самолетов с этих островов приостановлено", - цитирует телевидение слова командующего венесуэльской армией в этом штате Владимира Кинтеро.

Ранее венесуэльская оппозиция объявила, что на острове Кюрасао учрежден третий после Кукуты (Колумбия) и Рораймы (Бразилия) центр по приему гуманитарной помощи из ЕС, которую затем планируется поставить в Венесуэлу.

Теги: #венесуэла #граница
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