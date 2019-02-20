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19:04 20.02.2019

Польша поддерживает идею отправки на Донбасс оценочной миссии ООН по развертыванию миротворцев в регионе

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Польша поддерживает идею отправки на Донбасс оценочной миссии ООН по развертыванию миротворцев в регионе

Польша поддерживает отправку на Донбасс технической оценочной миссии Организации объединенных наций для разработки вариантов введения многонациональной миротворческой операции под эгидой ООН в этот регион и готова содействовать этой работе, заявил польский замминистра иностранных дел Бартош Цихоцкий.

"ООН однако не должна прекращать поиск свежих идей, чтобы выйти из политического тупика, найти новые возможности и улучшить ситуацию на местах. Одна из подобных идей – это полноценная миротворческая миссия с мандатом ООН, которая будет развернута в Украине. Мы понимаем, что мнения расходятся по поводу параметров такой миссии, однако ООН может, как минимум, начать процесс и направить миссию по сбору фактов. Польша как непостоянный член Совета безопасности ООН готова содействовать этой работе",- сказал Б.Цихоцкий в ходе дебатов на Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.

Замминистра иностранных дел Польши также подчеркнул, что Россия должна соблюдать взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства и вывести свое вооружение с суверенной территории Украины.

Ранее в ходе дебатов на ГА ООН президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс с четко определенными задачами и целями будет являться ключевым фактором для налаживания мира в регионе, и власти Украины готовы конструктивно обсуждать эту инициативу.

При этом глава Украинского государства добавил, что обсуждению этой инициативы помогла бы отправка на Донбасс технической оценочной миссия для разработки соответствующих вариантов миротворческой операции.

"И техническая оценочная миссия, которую генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш - ИФ) мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", - выразил убеждение П.Порошенко.

Теги: #донбас #оос #польша #оон
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